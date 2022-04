NCIS: Los Angeles arriva su Italia 1

Dal 18 aprile arriva su Italia 1 una delle serie cult della televisione: “NCIS: Los Angeles”, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30.

Italia1 offre ai suoi spettatori l’occasione di rivedere, a partire dalla primissima stagione, tutte le indagini della squadra NCIS di Los Angeles, nata come spin-off di una delle serie più longeve della tv: NCIS – Unità anticrimine (in onda tutti i giorni su Italia1 alle 20.30).

“NCIS: Los Angeles”, tramessa per la prima volta dal network americano CBS nel 2009, è composta da oltre 290 episodi che hanno dato vita a 13 stagioni di grandissimo successo.

Al centro della serie creata da Shane Brennan, la difesa incondizionata dei valori americani e la lotta a chiunque cerchi di distruggerli o metterli in discussione. Un mix di grande adrenalina e colpi di scena che intrecciano la storia privata e sentimentale dei personaggi protagonisti.

Compito della squadra speciale di Los Angeles è quello di sorvegliare e catturare i criminali che sono ritenuti una minaccia per la sicurezza del Paese.

Sinossi primo episodio “FALSA IDENTITÀ”

Callen e Hanna indagano sulla morte di un marine, avvenuta durante una violenta sparatoria tra polizia e criminali. Durante le indagini, i federali sospettano che la vittima facesse in realtà parte dei banditi, ma poi si scopre che questi ultimi tenevano suo nipote in ostaggio. Gli agenti iniziano così una delicata missione sotto copertura per liberare l’ostaggio e sgominare l’intera banda di criminali.