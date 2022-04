“Domenica con…”  la Pasqua su Rai Storia

In prima serata “Tre volte Gerusalemme”

ella giornata di Pasqua, “Domenica Con” – lo spazio curato da Giovanni Paolo Fondana ed Enrico Salvatori, in onda domenica 17 aprile dalle 14 alle 24 su Rai Storia – propone documentari, reportage, film e spettacoli che mostrano come, nei decenni, la Tv abbia raccontato questa giornata particolare.



Alle 21.10, poi, il doc “Tre volte Gerusalemme”, un viaggio nelle tre dimensioni dello spazio, del tempo, dello spirito che si dipana seguendo le tracce storiche e spirituali che Gesù ha lasciato nella città contesa da Cristiani, Ebrei e Musulmani, una città dove tutto è vero e al contempo falso, dove le cose hanno avuto luogo, ma mai nel posto e nel tempo stabiliti.



Questo viaggio nella Gerusalemme Terrestre, questa indagine su Gesù si rivela in effetti la ricerca di un ideale, di una piccola Gerusalemme celeste che ciascuno di noi, ateo, laico o credente d’ogni confessione, si porta dentro per il solo fatto di possedere una natura umana. Un ideale di armonia e di quiete che per un altro supremo paradosso si cela nella città della pace.