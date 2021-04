Su TIMGAMES arriva in esclusiva streaming Modern Combat 5

Su TIMGAMES arriva in esclusiva streaming dal 19 aprile l’ultimo capitolo di Modern Combat di Gameloft. La celebre saga nel corso della sua storia, ha stabilito record di download in tutto il mondo, diventando una vera e propria pietra miliare per il genere. TIMGAMES è il servizio di cloud gaming che permette ai clienti TIM di giocare in streaming ad un ricco e variegato catalogo di videogiochi per tutta la famiglia, direttamente sulla propria TV o sul proprio smartphone, senza la necessità di acquistare dischi fisici né di scaricare software da uno store. Collegandosi alla propria linea fissa TIM o alla rete mobile di TIM (4G, 4,5G , 5G), basterà avviare l’app TIMGAMES sul proprio TIMVISION Box collegato alla TV o sul proprio smartphone per cominciare a giocare, ovunque ed in qualsiasi momento, ad un unico catalogo sempre aggiornato di giochi immediatamente disponibili. Modern Combat 5: Blackout è il quinto capitolo della pluripremiata saga di sparatutto sviluppato da Gameloft, si tratta del seguito di Modern Combat 4: Zero Hour, già disponibile su TIMGAMES insieme a molti altri titoli Gameloft tra cui Asphalt 9: Legends, Real Football e Dungeon Hunter 4. L’azione spettacolare e le frenetiche battaglie che contraddistinguono da sempre la serie Modern Combat arrivano per la prima volta sul Cloud, in esclusiva per TIMGAMES, con una ricca modalità multiplayer e per i clienti TIM. Dai canali di Venezia alle strade di Tokyo, il mondo intero sarà una zona di guerra in cui i giocatori potranno vivere un’epica campagna in giocatore singolo e intensi duelli in multiplayer online.I clienti TIM potranno sperimentare l’emozione del gaming competitivo online e sbloccare moltissime armi, armature e possibilità di personalizzazione, senza acquisti in-app, grazie alle tantissime sfide multiplayer offerte da Modern Combat 5.Nel gioco sono disponibili moltissime classi tra cui scegliere, ciascuna contraddistinta da tattiche di battaglia differenti e un diverso arsenale di armi, nonché strumenti come scudi, torrette e droni, garantendo la massima libertà e varietà nella personalizzazione dello stile di combattimento

Modern Combat 5 si aggiunge al già ricco catalogo di TIMGAMES, giochi scelti tra quelli più apprezzati dal pubblico per incontrare gli interessi di tutti i componenti della famiglia. Azione, avventura, strategia, sport, simulazione, giochi di ruolo e sparatutto sono solo alcuni dei generi con cui divertirsi su TIMGAMES.