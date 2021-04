Rottura definitiva tra JLO e Alex Rodriguez

Dopo due anni di fidanzamento ufficiale e una relazione iniziata nel 2017 Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di prendere strade separate. ‘Meglio da amici’ – ha detto la stessa coppia in una dichiarazione ufficiale fatta avere a Today, il programma mattutino in onda su NBC.

“Ci siamo resi conto – si legge nella nota – che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni”.

La nota coppia ha cominciato a frequentarsi nel 2017, per poi annunciare il fidanzamento nel marzo 2019. La proposta, romanticissima, era arrivata durante una vacanza alle Bahamas, con l’oceano a fare da sfondo.

Le nozze, previste per giugno 2020 in Italia, sono state rimandate a causa della pandemia Dopo la cancellazione annunciata la scorsa primavera, nessuna nuova data era stata ipotizzata. E c’era già chi parlava di crisi. Ora quella crisi è stata confermata, ed è sfociata in una rottura definitiva.

Il comunicato con cui Jennifer e Alex Rodriguez annunciano la rottura è pieno di parole di stima, e non lascia trapelare alcun rancore. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che hanno da fare è dire grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di sostegno” hanno dichiarato (la popstar è mamma di due gemelli di 13 anni, Max ed Emme, nati dal suo matrimonio con Marc Anthony. L’ex campione di baseball ha anch’egli due figlie, Ella di 12 anni e Natasha di 16).