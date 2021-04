“L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”, si registrano le puntate del nuovo programma del cronista della gastronomia

Le 3T :”Terra Territorio Tradizione”, uno slogan depositato tanti anni fa alla Camera di Commercio di Milano e che ogni tanto qualcuno rubacchia ad Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”: la Terra che calpestiamo, che coltiviamo e che ogni tanto, sempre più spesso, distruggiamo, il Territorio (l’ambito geografico di quella data terra) e le Tradizioni che per Pier Paolo Pasolini erano i dialetti e che per Edoardo Raspelli sono i piatti, le ricette, gli ingredienti di quelle date leccornìe per cui è famosa l’Italia.

E’ un po’ questo lo slogan de L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli, il programma che andrà in onda su Canale Italia e Sky. L’idea è venuta all’autore televisivo e celebre paroliere Fabrizio Berlincioni (tra l’altro vincitore di due Festival di Sanremo) ed alla società che ha fatto con Stefano Costa, la Numbers&Numbers di Piacenza. Il regista sarà Carlo Tagliaferri.

La trasmissione racconterà le belle e buone cose della nostra cara Italia: i piccoli produttori artigianali, gli allevatori ed i coltivatori che mantengono il territorio, gli eroi che non hanno mai abbandonato la campagna e quelli che ai campi hanno fatto ritorno. Ci saranno anche i gioielli, i prodotti targati con le bandiere dell’Europa, che sono anche i simboli enogastronomici del nostro Paese.

In questi primi momenti, Edoardo Raspelli sarà accompagnato dalla tennista professionista e modella Anita Fissore ,nata a San Paolo del Brasile ma adottata a poche settimane da una coppia di Bra(Cuneo).

Una curiosità la sigla finale, “La nonna e la frittata”: un testo bellissimo di Fabrizio Berlincioni, realizzato in musica nello studio di Max Rio ed Yuli Del Rey ad Abbiategrasso(Milano), che Edoardo Raspelli canterà con lo chef Gianfranco Vissani. Vi mostriamo un video in anteprima, direttamente dal “backstage” della trasmissione.