Ligabue rinvia al 4 giugno 2022 l’evento di Campovolo

Il rocker. “Mi mancate. Tanto. Mi manca potervi vedere in carne e ossa, ma ancora una volta non c’è alternativa se non quella di resistere”

“Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo spostato. Mi mancate. Tanto. Mi manca potervi vedere in carne e ossa, ma ancora una volta non c’è alternativa se non quella di resistere. Ancora di più la sera di quel 4 giugno ci prenderemo indietro tutti quanti quello che non avremo potuto sfogare fino allora. Io, però, non resto con le mani in mano. Intanto faremo uscire, la settimana prossima, il video del mio prossimo singolo “ESSERE UMANO”. E poi qualcosa m’inventerò. Continuiamo a tenere botta”.



Così Luciano Ligabue annuncia che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce delle attuali disposizioni ministeriali, l’evento “30 anni in un (nuovo) giorno” alla RCF Arena di Reggio Emilia – Campovolo (attualmente previsto per il 19 giugno 2021) viene rinviato al 4 giugno 2022.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it “30 anni in un (nuovo) giorno”, evento già da tempo sold out con 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Intanto da venerdì 23 aprile sarà in rotazione radiofonica “Essere umano”, il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “7” (già certificato PLATINO). Sempre da venerdì 23 aprile sarà online anche il video del brano.

