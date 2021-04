Canale 5, domani nuovo appuntamento con “Avanti un altro! Pure di sera”

Domani, su Canale 5, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata con una serie di speciali. Nella seconda puntata si sfideranno Nobiltà vs TV locali.

Nel corso delle puntate speciali, tra le altre categorie che si affronteranno ci saranno: Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero. Il meccanismo del gioco, rivoluzionato per l’occasione, vedrà infatti la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con le bizzarre e imprevedibili domande. E in ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, l’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Immancabile la sfida finale tutta al contrario, che incoronerà il campione della serata. Novità del prime-time: al gioco finale accederanno due concorrenti, uno per categoria. Sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata, perché, come di consueto, per vincere il montepremi (che sarà dato dalla somma dei montepremi accumulati dai due giocatori delle rispettive categorie), bisognerà dare 21 risposte, ma tutte rigorosamente errate.



Presente il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni, ma estremamente originali, che porranno ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancheranno la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Conosceremo anche nuovi imprevedibili personaggi e tra le novità la presenza del duo comico formato da Pablo e Pedro.



Inoltre, si alterneranno in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, musica e sport per porre, di settimana in settimana, domande curiose ai concorrenti. Tra questi, Paola Barale, Bugo, Mauro Di Francesco, Chiara Francini, Lillo e Greg, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Paola Perego, Toto Schillaci, Enzo Salvi, Anna Tatangelo, Tommaso Zorzi e tanti altri ancora.



Il format ideato da Bonolis e Stefano Santucci è stato esportato in tutto il mondo. Un successo internazionale, determinato anche dalla cura con la quale i personaggi dello show – nati dalla mente del conduttore e degli autori – vengono scovati tra le migliaia di candidature ricevute. In Italia, in particolare, grazie ai casting di SDL2005, società che fin dalla prima edizione se ne è occupata, ricercando lungo l’intera penisola concorrenti, cast e pubblico.