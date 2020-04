Veronica Maya, quarantena in Abruzzo con i figli: “Sono in ansia per mio marito medico”

La conduttrice 42enne ha raccontato la sua reclusione nella casa di famiglia a Roccaraso, lontana dal marito Marco Moraci

Foto Claudio Bernardi/Lapressespettacolo Roma, 22 marzo 2012 La conduttrice televisiva Veronica Maya torna alla conduzione della sua trasmissione "Verdetto Finale" dopo la maternità, durante la quale è stata sostituita da Tiberio Timperi. nella foto: Veronica MayaPhoto Claudio Bernardi/Lapresseentertainment22 03 2012 Rome – Italy The TV presenter Veronica Maya returns to the conduct of its transmission "Final Verdict" after maternity leave, during which it was replaced by Tiberius Timperi. In The Pic Veronica Maya

Quarantena in Abruzzo per Veronica Maya, bloccata a Roccaraso con i suoi tre figli Riccardo (8 anni), Tancredi (6) e Katia (4) durante il periodo di emergenza sanitaria che impone a tutti di restare a casa. Letture in pigiama, lezioni di cucina e tante coccole sono le pratiche più gettonate dalla conduttrice per trascorrere il tempo con i suoi bambini mentre il pensiero corre al marito medico Marco Moraci, lontano da loro per lavoro.

“Eravamo qui per le vacanze di Carnevale prima che succedesse tutto questo. Mio marito Marco è un medico (chirurgo plastico, ndr) quindi è maggiormente esposto a rischi: così abbiamo deciso che io sarei rimasta qui con i bambini e lui a Napoli”, ha raccontato a Oggi Veronica Maya molto preoccupata per il suo Marco che è a contatto con parecchie persone.

Tenere impegnati i bambini non è semplice, ma alla fine Veronica Maya riesce a gestirli al meglio: “Loro non si annoiano di certo”, ha spiegato: “Grazie all’homeschooling le mattinate volano, poi c’è il pranzo e i compiti. Io mi sono organizzata portando libri, glitter e cartoncini per fargli fare dei laboratori. In più, ho aggiunto le pulizie domestiche, ognuno deve rifare il letto, spolverare e passare l’aspirapolvere. Poi cuciniamo tanto, impastiamo la pasta frolla per fare i biscotti con gocce di cioccolata e mi aiutano a pulire le verdure per le zuppe. Sotto casa abbiamo anche un prato per fare qualche passeggiata”.

Today