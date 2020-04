Uomini e Donne, intervista a Juan Luis Ciano: “Gemma ha una doppia vita, vi racconto chi è davvero”

Juan Luis Ciano è stato uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. L’italo venezuelano, trasferitosi a Napoli alle’età di 13 anni, è arrivato negli studi Mediaset spinto dalla curiosità di voler conoscere la dama Gemma Galgani, ma il suo percorso televisivo, che inizialmente ha fatto sperare nella tanto attesa favola d’amore per la torinese, è diventato a poco a poco sempre più tortuoso. La sua frequentazione con la 69enne, come tutti ben ricorderanno, non è andata a buon fine e i due si sono lasciati tra toni decisamente accesi e rancori. Ma come stanno oggi le cose e cosa fa il cavaliere? Meteoweek l’ha intervistato.

Perchè ha deciso di andare a Uomini e Donne?

Avevo alle spalle una storia finita male con una donna molto più giovane di me. Rimasto deluso da questo rapporto, ho deciso di mettermi alla prova con una più grande, nella convinzione che potesse insegnarmi qualcosa che parlasse di sentimenti. Ma così non è stato.

Gemma ha fin da subito dichiarato il suo amore per Lei, dopo poche settimane però, è scoppiata una guerra. Cosa è successo?

Non intendo andare contro nessuno, ma credo di poter affermare che è una donna che ha consolidato un suo personaggio. Posso dire, avendola conosciuta, che è una persona double face: fuori è in un modo e nella trasmissione in un altro.

Improvvisamente, mi sono ritrovato alla berlina di tutti in trasmissione. La gente ha iniziato a prendermi a bastonate e questo è stato concesso principalmente da lei. Per questo motivo io mi chiedo di quale amore stiamo parlando. In realtà, sentimento nei miei riguardi credo non ci sia mai stato.

Gemma, per dirla brevemente, era solo una donna invaghita di un uomo piacente e più giovane. Avrebbe voluto consumare a livello fisico, ma io non ero pronto per una questione del genere, anche perchè questo suo modo di essere dualista, bipolare (nel senso biuono), mi ha portato a non crederle più e ad allontanarmi anche fisicamente da lei.

Lei ha una doppia vita, fuori è sola e non è nessuno, vive da sola e soffre questa condizione, nel programma è un personaggio diverso: diventa aggressiva, petulante, si riduce a 70 anni ad elemosinare un bacio. In tutta questa confusione, mentre io pensavo, lei ha agito. Le accuse che mi ha rivolto sono state pesantissime, false, e prive di qualunque prova provata.

Tra le tante cose, l’hanno accusata di voler sfruttare l’immagine di Gemma

Non ho mai pensato una cosa del genere e non mi sono mai preso gioco delle donne, non è proprio nella mia persona. Sono nato in una famiglia di professionisti. Avrei voluto portarla a Napoli perchè intenzionato a farle conoscere la mia vera città facendole conoscere i miei migliori amici, ma ciò è stato male interpretato ed ha arrecato anche dei dispiaceri a chi suo malgrado è stato coinvolto in questa storia.

Cosa risponde a chi le ha imputato di aver illuso la Galgani?

Io sono andato li per conoscerla. Se avessi voluto fare il gioco della trasmissione mi sarei portato a letto la signora Gemma Galgani, saremmo stati insieme e poi successivamente sarei sceso giù in trasmissione per salutarla. Avrei potuto farlo tranquillamente ma così non è stato. Siamo stati a cena nel mio albergo, tra di noi c’è stato un ballo passionale e un bacio, l’attrazione fisica era forte, ma di comune accordo abbiamo deciso di smetterla, considerata anche la tarda ora.

All’inizio come donna mi piaceva, ha classe, è elegante, acculturata, sa parlare, poi alcuni suoi atteggiamenti hanno rotto la magia. In particolare la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una sua considerazione piuttosto imbarazzante circa una notte che abbiamo trascorso insieme in albergo (dove non è successo nulla). Io ho dei figli a casa e non avrebbe dovuto spingersi a tanto. Il fatto che lei non abbia figli credo sia stata una determinante che in qualche modo ci ha divisi, lei non è un genitore e non avrebbe mai potuto capire le mie esigenze.

Gemma le ha spezzato le ali in trasmissione?

Io sono andato li per cercare l’amore e le donne del parterre mi hanno reso per un mese e mezzo la vita difficile dandomi continuamente il numero di telefono. All’improvviso, poi, non mi hanno voluto più: le sue bugie hanno contribuito a demolire la mia figura dinanzi alle altre dame e al pubblico italiano.

Ad un certo punto si è parlato di una presunta scommessa ai danni di Gemma

Io non ho fatto nessuna scommessa. Quando sono andato in trasmissione nessuno lo sapeva, l’unico che ne era a conoscenza era mio figlio.

Un rapporto controverso è stato anche quello con Armando Incarnato

Quando sono entrato in trasmissione io non pensavo neanche di restarci e la mia visibilità è diventata così forte che Armando, Jean Pier e Samuel hanno di conseguenza perso la loro visibilità. Non so come, ma ad un certo punto sui giornali c’ero solo e sempre io. Essendo loro in trasmissione solo per visibilità hanno mal digerito questo cambio di rotta e mi hanno attaccato per gelosia, soprattutto Armando, che stava perdendo sempre più colpi. Il giochetto della sorella è stato creato ad arte per questa motivazione. Lui non brilla di luce propria è un personaggio in cerca di autore.

i ritornerebbe a Uomini e Donne?

Con l’esperienza che ho fatto no. Se cambiasse qualcosa nel programma, si. Se Maria mi chiamasse per darmi un trono over accetterei volentieri.

Vuole lasciare un messaggio alla sua ex?

Spero che lei stia bene, fisicamente e psicologicamente, che stiano bene le sue sorelle, che lei tanto ama, e le faccio i miei migliori auguri.

Ascia di guerra sotterrata, dunque?

Sa di aver sbagliato con me, ma io non ho rancori, la perdono, sono un vero cristiano. Lei conosce i miei dolori, sa che ho dovuto affrontare la perdita di una figlia, non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto né tantomeno permettere ad Armando di trattarmi in quel modo. Non mi ha mai difeso e parlava di amore.

meteoweek