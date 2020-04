Sky, stasera arrivano i “Diavoli”. Tra i protagonisti della serie, anche la “Nuvola” di Fuksas

C’è anche la ‘Nuvola’ di Fuksas tra i protagonisti di ‘Diavoli’, il nuovo financial thriller di Sky girato tra Roma, Londra e Cetara. Il romanzo di Guido Maria Brera da cui è tratta la serie in onda da stasera è ambientato a Canary Wharf, il celebre distretto direzionale londinese e nella fiction la contemporanea ‘Nuvola’ romana dell’archistar è diventata la location che restituisce le atmosfere della London Investment bank, quella degli esterni e delle scale mobili. Il ‘floor’, con gli interni degli uffici è invece stato ricostruito negli studi. Nella City di Londra sono state girate delle scene esterne, mentre nella scelta del paesino d’origine del self-made man Massimo (Alessandro Borghi) la serie ha voluto sottolineare il contrasto tra la sua vita londinese, rappresentata dal suo ipermoderno attico, e quella umile delle origini, motivo per cui è stata scelta Cetara, piccola città di pescatori sulla Costiera Amalfitana.