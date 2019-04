Trono di spade, Kit Harington: “le critiche? Possono andare…”

In attesa della seconda puntata di Game of Thrones 8, Kit Harington che interpreta Jon Snow, risponde duramente a chi critica il Trono di Spade

Dopo aver incollato 17.4 milioni di spettatori con l’attesissimo primo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones 8, domenica 21 aprile, negli Stati Uniti, sarà trasmesso il secondo episodio. La prima puntata, però, nonostante abbia sbancato gli ascolti, infatti, non è piaciuta a tutti e non sono mancate critiche a cui ha deciso di rispondere Kit Harington che, orgoglioso de lavoro fatto per regalare ai fans un’ultima, entusiasmante stagione di Game of Thrones, non ha usato giri di parole per difendere la serie. L‘interprete di Jon Snow, così, ai microfoni di Esquire, ha dichiarato: “Indipendentemente da ciò che si pensi di questa ottava stagione, non voglio sembrare cattivo nei confronti dei critici, ma ogni critico che passa mezz’ora a scrivere male di questa stagione ed esprime giudizi negativi per me può andare a farsi fottere”.Cosa accadrà nel secondo episodio di Game of Thrones 8? Ci saranno colpi di scena che spiazzeranno i fans della famosa serie tv? Per scoprirlo sarà necessario aspettare domenica 21 aprile quando, negli Stati Uniti, sarà trasmessa la seconda puntata dell’ottava stagione de Il trono di spade che il pubblico italiano potrà seguire su Sky Atlantic nella notte, ma cosa accadrà esattamente? Le anticipazioni sul secondo episodio de Il trono di spade 8 sono davvero poche, ma da un video pubblicato da HBO è evidente come la battagLia sia ormai alle porte. Nel video, infatti, si vede Jamie Lannister davanti a Daenerys, diventata la Regina del Nord, a Jon Snow e a tutti i lord radunati a Grande Inverno. Dai pochi secondi del video promo è difficile prevedere cosa accadrà ma con la battaglia ormai alle porte, tutti si stanno preparando ad affrontare il Re della Notte e la sua armata. Non mancherà un acceso scambio di battute tra Sansa e Daenerys.

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net