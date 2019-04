Stasera andrà in onda una nuova puntata di “Movie Mag”, su Rai Movie: ci sarà Flavio Insinna

Nella prossima puntata di Movie Mag, in onda alle 23; Flavio Insinna: “Sono stato chiamato per un altro ruolo cinematografico, e stavolta mi hanno dato una parte in linea con le mie capacità: quella dell’attore ‘cane’”. Scherza così il noto conduttore televisivo, attore, oggi protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia.

Il Notiziario del Cinema parla del primo rapporto “Cinema e audiovisivo/L’impatto per l’occupazione e la crescita in Italia” con un’intervista a Francesca Medolago Albani, Responsabile Pianificazione Strategica di Anica.

Paola Cortellesi e Stefano Fresi sono i protagonisti di Ma cosa ci dice il cervello?, nuova commedia di Riccardo Milani che racconta la storia di Giovanna, donna apparentemente ordinaria e annoiata, che dietro il suo impiego al Ministero nasconde in realtà un incarico da super-agente segreto. Di cervelli parla anche il critico Alberto Farina nella sua rubrica “See You Next Wednesday”, con un excursus cinefilo che va dall’horror alle più strampalate commedie romantiche.

Il magazine di Rai Movie dedica ampio spazio a Il campione, film d’esordio di Leonardo D’Agostini che racconta la storia di Christian Ferro (Andrea Carpenzano), giovane talento calcistico che – a seguito dell’ennesima bravata – viene costretto dal suo Presidente ad affrontare l’esame di maturità, dietro la guida di Valerio Fioretti, professore motivato ma irrisolto, interpretato da Stefano Accorsi. A seguire, Movie Mag porta gli spettatori a Vicenza, alla scoperta della seconda edizione della “Biennale del Cortometraggio”.

Il cinema e le stelle si incontrano nel Cineoroscopo, firmato da Simon & The Stars: tutto quello che c’è da sapere sui quadri astrali della settimana e sui film di Rai Movie più indicati per ogni segno dello Zodiaco. Movie Mag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina e Federico Pontiggia, con la collaborazione di Katia Nobbio. Produttore esecutivo Gianluca Russo, regia di Carla Bettoni e Luca Postiglioni.