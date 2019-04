Meghan Markle avrebbe già partorito? Spuntano degli indizi

Meghan Markle potrebbe aver già partorito, e spuntano nuovi indizi. Già da qualche giorno si parla della possibilità che la duchessa di Sussex, che aveva fatto sapere di prediligere festeggiamenti privati per la nascita del suo primogenito, avesse avuto il bambino, ora arrivano altri indizi.

​Mentre tutto il Regno Unito attende la lieta novella sulla pagina Instagram di Meghan e Harry è stato pubblicato un post per ringraziare i sudditi che hanno inviato offerte che saranno devolute alle varie associazioni benefiche: «A nome del Duca e della Duchessa (e di Baby Sussex) vi ringraziamo». Segue poi un elenco delle donazioni fatte a nome del bambino, di cui, per la prima volta, se ne parla come già nato e non come nascituro.

In effetti la gravidanza di Meghan dovrebbe essere agli sgoccioli e non è certo da escludersi che il bimbo potrebbe essere nato. La riservatezza voluta dai duchi per la nascita onon è infatti mai stata specificata, quindi sorgono molti interrogativi. Meghan vuole solo evitare la sua apparizione pubblica o posticipare l’annuncio della nascita? Nessuno lo ha mai specificato e, intanto, l’attesa cresce. Secondo il Daily Mail è probabile che il nascituro possa essere mostrato tra il venerdì e la domenica di Pasqua, che coincide con il compleanno della Regina Elisabetta.

Ilmessaggero.it