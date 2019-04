“Isola dei famosi”, le dichiarazioni di Alda D’Eusanio hanno infiammato il web

Recentemente si è chiuso il ciclo di puntate dell’Isola dei famosi, su Canale 5. E la rete ne ha da pochissimo inaugurato un altro con il Grande Fratello. Ma, nonostante la chiusura, l’Isola fa ancora parlare di sé. Il merito è tutto di Alda D’Eusanio. L’opinionista del Reality, recentemente, ci ha rilasciato un’intervista che ha fatto molto discutere. La conduttrice non ha avuto un buon ricordo del programma (“Noi opinionisti potevamo parlare pochissimo”), ha criticato Soleil Sorge (“è una donna presuntuosa”) e in più non ha apprezzato l’ostentazione della fede di Paolo Brosio e di Suor Cristina, concorrente di Ballando con le stelle (“La fede è una cosa seria, che non può diventare strumento di spettacolo”). Le forti dichiarazioni hanno suscitato un clamore tale da essere state riprese da molti siti, tra questi Ilfattoquotidiano.it e Ilgiornale.it. Non sappiamo se il futuro del post-Isola sarà ancora legato al furore della polemica. Forse si è trattato solo dell’ultimo giro di valzer sull’argomento. Noi vi informeremo sugli eventuali aggiornamenti.