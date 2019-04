Domani tornerà il “Dottor Divano”, con la special guest star Piero Villaggio

Domani alle 21, andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Periscope, YouTube e Twitch) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Domani Gianni Fantoni incontrerà Piero Villaggio, figlio del leggendario Paolo nonché autore del libro Non mi sono fatto mancare niente. Per Gianni Fantoni è un bel periodo, perché oltre al consueto Dottor Divano conduce un programma che gli sta dando delle belle soddisfazioni, Pausa pranzo che va in onda dal lunedì al venerdì alle 13 sui canali social dell’attore. Per maggiori info sul programma, potete consultare il sito www.pausapranzo.cloud.