Ilary Blasi, shopping con Bastian Muller: salta fuori il coniglio

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno shopping al centro commerciale insieme a Isabel Totti. Il biondo vichingo che ha fatto perdere la testa alla conduttrice tv guida la spedizione e le bionde lo seguono a passo deciso a caccia di un regalo per la piccola di casa che ha festeggiato 7 anni. Alla fine trovano un coniglietto e la terzogenita di Ilary e Francesco Totti torna a casa pazza di gioia. Il settimanale “Gente” documenta l’insolito pomeriggio della nuova famiglia allargata…

Un pomeriggio al centro commerciale con Ilary Ilary Blasi è felice e raggiante insieme a Bastian Muller. L’imprenditore di Francoforte è sempre più spesso a Roma e con la conduttrice tv fanno le prove di convivenza in famiglia. Non solo lui ha partecipato alla festa di compleanno della piccola Isabel Totti, ha cenato tra balli e canti scatenati con le sorelle della Blasi, ma è anche andato a fare shopping insieme alla showgirl e alla figlia. Il settimanale “Gente” pubblica il racconto di un pomeriggio di serenità e intesa tra Ilary e Bastian. Lui in tshirt e pantaloni neri porta i pacchetti, lei in versione sporty-chic si dedica alla bambina. La sorella di Cristian e Chanel Totti è entusiasta quando compra il coniglietto e non vede l’ora di portarlo a casa e mostrarlo a tutti.

La dichiarazione d’amore social Sono giorni intensi per Ilary Blasi che ha festeggiato i 36 anni di Bastian Muller e i 7 di Isabel Totti. Al party della terzogenita ha voluto che fosse presente anche il nuovo fidanzato che non si è sottratto alle coccole e alle presentazioni. Poche ore prima la conduttrice tv lo aveva reso protagonista delle sue Storie social con una vera e propria dichiarazione d’amore. Con l’occasione di fare gli auguri a Muller, ha postato le prime foto di coppia tra abbracci e baci appassionati.

Rinviata l’udienza di separazione Negli stessi giorni in cui Ilary Blasi e Bastian Muller facevano le prove di famiglia allargata, si sarebbe dovuta svolgere la prima udienza del processo di separazione da Francesco Totti. L’ex calciatore però ha chiesto e ottenuto il rinvio per preparare meglio la difesa. Lui e la nuova compagna, Noemi Bocchi si sono concessi una mini vacanza a Dubai, ormai loro buen retiro dopo le prime immagini ufficiali di coppia a ottobre e la vacanza di Capodanno. Tornati a Roma, Totti e la fidanzata si sono diretti in clinica. La Bocchi è stata operata di diastasi addominale, intervento programmato e di cui aveva già messo a conoscenza i fan. Noemi ha anche postato alcune foto dal letto d’ospedale prima di entrare il sala operatoria scatenando le critiche degli haters che l’accusano di volersi mettere troppo in mostra.