Belen Rodriguez, cos’è successo? Sparisce e poi scrive: “La famiglia ti dà sempre la forza”

Belen Rodriguez fa preoccupare i follower. La conduttrice martedì scorso non era alla conduzione della puntata de “Le Iene” e anche sui social è sparita per qualche giorno. E’ riapparsa poi con uno scatto insieme ai figli Santiago e Luna Marì, una dolce foto di famiglia con loro tre che impastano allegramente. “La famiglia ti dà la forza”, scrive.

Invece che rasserenare i follower, il post di Belen Rodriguez li fa preoccupare ancora di più. “La famiglia ti dà la forza” scrive lei, e chi la segue si domanda: “Per cosa?” C’è chi ipotizza una crisi con Stefano De Martino, portando come prova il fatto che lui non appaia nello scatto social. Si parla anche di problemi di salute, che è anche la motivazione dichiarata durante la puntata de “Le Iene” per giustificare la sua assenza. Lei nella foto sembra spensierata e serena con i bambini, ma nel video pubblicato nelle storie lei non compare e insieme ai piccoli c’è nonna Veronica Cozzani.

Il clan Rodriguez Qualunque cosa abbia portato Belen Rodriguez a prendere una breve pausa dalla tv e dai social, di sicuro sa che può contare sul supporto di una famiglia molto affiatata. Il clan Rodriguez è numeroso e molto unito. Prima di tutto accanto a lei ci sono i figli Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese). Poi c’è sua sorella Cecilia Rodriguez, complice e amica, fidanzata con Ignazio Moser (si sposeranno entro l’anno). Anche con il fratello Jeremias Rodriguez e con la sua compagna Deborah Togni la conduttrice condivide un rapporto di complicità. A tenere uniti tutti ci sono i genitori: Veronica Cozzani, e Gustavo Rodriguez. Si ritrovano spesso tutti insieme per cene in allegria e weekend spensierati.