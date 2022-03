Mirage, l’adrenalinica spy story in onda su Sky serie

Tra colpi di scena, mistero e azione, passato e presente si confondono in nell’adrenalinica spy story in 6 episodi ambientata ad Abu Dhabi

Cybersecurity, geopolitica, emozioni forti. Su Sky Serie alle 21.05 è possibile rivedere Mirage, una spy story dal respiro internazionale ambientata in Medio Oriente. Tra colpi di scena, suspense, mistero, azione e gli intrighi della politica internazionale, la serie vede tra i protagonisti la canadese Marie-Josée Croze (Jack Ryan, Le Invasioni Barbariche) e il britannico Clive Standen (Vikings).



LA TRAMA



Claire, un’esperta di cybersecurity, ha perso il marito Gabriel durante il tragico tsunami del 2004. Il suo corpo dell’uomo non è mai stato ritrovato. Di ritorno a casa a Parigi, Claire ha scoperto di essere incinta di suo figlio, Zack. 15 anni dopo, Claire ha un nuovo compagno, Lukas, e ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni ad Abu Dhabi. È lì che decidono di trasferirsi tutti insieme. In questa moderna Babele nata nel deserto, Claire vuole iniziare una nuova vita con la sua famiglia. Una sera, in un ristorante, Claire scorge il riflesso del suo ex-marito creduto morto in una finestra. Dal giorno successivo deciderà di cercarlo, troppo forte il desiderio di conoscere la verità sull’accaduto. Mentre il presente e il passato si incontrano e si scontrano, Claire si lancia in una missione delicatissima, fatta di sensi di colpa, ricatti, sabotaggi e inganni, ma anche di momenti elettrizzanti e adrenalinici che le permetteranno di scoprire dei lati di sé ancora inesplorati.