In prima serata su Italia 1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald

Giovedì 17 marzo, in prima serata su Italia 1, va in onda “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” il secondo episodio della serie Animali fantastici, spinoff e prequel dell’amata epopea cinematografica di Harry Potter, che ha incassato nel mondo 655 milioni di dollari.

Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.

CAST: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law, Johnny Depp.