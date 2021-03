Ed Sheeran pittore astratto per beneficenza: raccolte 50mila sterline

Ed Sheeran ha preso colori e pennelli per beneficenza, confezionando un quadro astratto dal titolo Splash Planet. Il pezzo era il premio di una lotteria benefica per l’associazione Cancer Campaign in Suffolk (CCiS), che ha raccolto oltre 50mila sterline. Il capolavoro in stile Pollock arrederà la casa di un fortunato americano, che ha partecipato alla riffa con una donazione da 20 dollari. La lotteria era stata lanciata un mese fa e si è conclusa lunedì con l’estrazione del bigietto vincente. In un video messaggio Ed Sheeran ha confermato: “ll dipinto è uno dei miei. Uno dei più grandi, che avete visto anche sulla copertina di Afterglow”. La passione dell’artista per la pittura non è nuova e già in passato i suoi quadri avevano contribuito a raccolte fondi per associazioni benefiche. Qualche tempo fa il “Daily Mail” aveva inoltre ipotizzato che fosse proprio lui il misterioso artista, soprannominato The Hat, che nei mesi scorsi ha regalato quadri ad associazioni, pub, negozi e locali del Suffolk. Gli abitanti ne sono convinti sia per la vicinanza della villa di Sheeran ai luoghi dove sono avvenute le donazioni, sia per lo stile Pollock particolarmente caro al cantautore.

Tgcom24