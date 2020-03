Rai2, stasera torna “Pariae”

All’inizio della seconda settimana di isolamento per l’emergenza Coronavirus, Patriae – in onda stasera in seconda serata su Rai2 – fa il punto sulla situazione in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo ne parlerà con chi combatte in prima linea la sfida più importante degli ultimi decenni. Tra questi il virologo Giovanni Rezza, responsabile del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità. Il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, farà il punto sulle scelte delle strategie dei diversi Paesi europei per contenere la diffusione del virus. Sentiremo anche le voci dei governatori delle regioni tra cui quella di Alberto Cirio presidente della regione Piemonte, a sua volta contagiato, ma attivo ogni giorno sul suo territorio.

Ospiti del programma Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, che illustrerà, tra l’altro, le misure anti crisi varate dal governo, Maurizio Gasparri di Forza Italia e l’imprenditore Guido Crosetto.

Come sempre inchieste e servizi mentre il tema dell’editoriale di Alessandro Giuli sarà la grande Italia nascosta che abbiamo visto emergere con forza e serrare le file di fronte all’emergenza.