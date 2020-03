Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island con Michael Di Giorgio, è incinta: ‘Adesso siamo in tre’

Lei e il compagno Mattia Monaci aspettano un bebè: l’annuncio sul social.

L’influencer originaria di Pordenone svela ai fan la ‘gravidanza non programmata’.

Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island 2018 con Michael Di Giorgio, è incinta. La bionda influencer di Pordenone 28enne aspetta il suo primo bebè dal compagno, Mattia Monaci. L’annuncio arriva sul social.

Lara Zorzetto condivide con i fan su Instagram una foto in cui si vedono le sue mani e quelle di Mattia che stringono l’ecografia in cui si vede chiaramente che è incinta. Un lungo post accompagna lo scatto.

“Potrei iniziare da un lunghissimo discorso come di solito faccio – scrive la Zorzetto – Dato che sono proprio logorroica, ma questa volta scriverò l’essenziale… Come sapete non amo entrare troppo nel profondo, nei dettagli della mia vita personale, un po’ perché è appunto personale e un po’ per tutelarla… A volte c’è bisogno di tempo. Ho aspettato a dirvelo, perché volevo essere certa che fosse tutto ok, che non ci fossero complicazioni e che fosse tutto apposto, data la portata della notizia”.

“Le nostre famiglie e i nostri amici lo sanno da un po’ e soprattutto le mie due vere amiche mi sono vicine da un po’, perché devo ammettere che in questi tre mesi ho avuto spesso nausea e non sono stata bene, dandomi tanti consigli utili – continua la stilista e imprenditrice – Appena mi è sorto il dubbio, ho chiamato la mia migliore amica da quando siamo piccole (che è al 7° mese anche lei) e ha esclamato urlando: ‘oddddddiooo, sei incintaaaaa siiii! Me lo sentivoooo fai il test, ora subito corri!’; vi dico solo che l’abbiamo fatto insieme al telefono ed era super entusiasta. Io saltellavo per la casa incredula (infatti riguardavo il test ogni secondo), ma allo stesso tempo mi ero (sono e lo sarò fine alla fine) preoccupata che fosse tutto ok, sono corsa a fare la visita e così un’altra… I giorni sono volati!!”.

Poi Lara, parlando della dolce attesa dice : “Ora sapete perché molte volte sparivo per ore e non postavo. La pancina ormai si fa vedere. Sto diventando una balenottera ahahaha e io e Mattia Monaci vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba…”.

Sulla sua nuova relazione amorosa spiega: “Quante cose sono successe così velocemente, così all’improvviso senza programmare nulla. Con un trasloco, che pensavo fosse l’ultimo, ho conosciuto Mattia, da subito ci siamo scritti, sentiti e siamo diventati inseparabili. I mesi sono passati, con essi i nostri viaggetti, la nostra quotidianità, le nostre giornate passate sempre insieme, le nostre risate, le mille foto, la trasparenza di un rapporto diverso da tutti, vero puro e immenso, pieno di amore vero, le avventure in cucina a bruciare le torte ahaha e ora siamo qua. Non potrei essere più felice di così”.

