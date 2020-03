Coronavirus, Elisa Isoardi smentisce contagio a La Prova del Cuoco: “Non sono in isolamento”

Elisa Isoardi non è in isolamento. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, infatti, è proprio la conduttrice de La Prova del Cuoco a smentire la notizia di un possibile contagio da coronavirus all’interno degli studi Rai: “A me non è giunta voce di nessuna persona infetta (alla Dear, ndr), io non sono in isolamento. Questa è una fake news. La Task force della Rai ha smentito già la cosa”.

Al posto del programma di cucina, infatti, dalla fine della scorsa settimana si allunga su Rai 1 “Storie italiane”. Poco dopo lo stop al cooking show, però, erano iniziate a circolare indiscrezioni circa il fatto che la sospensione del programma fosse stata dettata da un caso di positività al coronavirus all’interno della squadra che lavora al programma di cucina. L’epidemia in Italia e nel resto del mondo prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 20mila e stanno mettendo in ginocchio le zone più colpite. L’Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti.

Blitzquotidiano.it