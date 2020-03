Aumentano i consumi da device digitali. Domina il servizio pubblico, Sky a +36,1%

La reclusione forzata nelle case causa emergenza sanitaria non aumenta solo i consumi di tv alla tv. Ma pure quelli di tv attraverso i device digitali. E, come confermano i dati di Auditel relativi alla settimana dall’8 al 14 marzo, ci sono anche dei parziali rimescolamenti nelle gerarchie tra editori.

Nella settimana sono stati erogati 316,3 milioni di stream di contenuti televisivi visti su device digitali (quindi, circa 45 milioni di stream al giorno), in crescita dell’1,2% rispetto alla settimana 1°-7 marzo. Il tempo speso a guardare questi contenuti è stato di 18,4 milioni di ore, in crescita dell’8,9%. Ma è il tempo medio di visione di ciascuno stream a essere letteralmente esploso: +40% a sei minuti e 25 secondi.

Quanto ai singoli editori, in questa fase di smarrimento da coronavirus si cerca soprattutto l’informazione. Per questo Mediaset, che ha invece nell’intrattenimento il suo punto di forza, perde terreno rispetto alla settimana precedente sia negli stream erogati (-7,8%), sia nel tempo speso a guardarli (-8,3%).

La leadership per stream erogati è di Sky, a quota 166,7 milioni (+9,4%), davanti al Biscione (100,2 milioni) e alla Rai (31,9 milioni, +3,9%).

Ma sono proprio i contenuti del servizio pubblico a dominare, invece, la graduatoria di Auditel per ore spese a guardarli: 6,16 milioni di ore per la visione dei programmi Rai su device digitali (+13,4% rispetto al periodo 1°-7 marzo) davanti ai sei milioni di ore per Mediaset (-8,3%), e ai quasi 5 milioni di ore per Sky, che mette a segno la crescita più marcata: +36,1%.

In netto calo, invece, gli stream erogati da La7 (-17,1%) e da Discovery (-14,5%), con ore spese per guardarli sostanzialmente inalterate.