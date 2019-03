Alle 14, Rai1 trasmetterà una nuova puntata di “Domenica In”

Torna l’appuntamento con “Domenica In”, il programma di Rai1 condotto da Mara Venier in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, in onda alle 14.00 . Molti gli ospiti anche per questa 27° puntata.

Le sorelle Carrisi, Cristel e Romina figlie di Al Bano, saranno protagoniste di un’ ampia intervista nella quale racconteranno la loro infanzia, la loro carriera, i loro affetti.

Red Canzian sarà intervistato insieme alla figlia Chiara, poi si esibirà insieme a Jessica Morlacchi, mentre Lino Banfi, accompagnato dai figli Walter e Rosanna, racconterà il bellissimo rapporto che ha con la sua famiglia.

Paola Barale ritornerà nuovamente e curerà, insieme a Mara Venier, il simpatico spazio de ‘la posta del cuore’. Infine, ci saranno Giusy Ferreri che si esibirà in un medley dei suoi successi e la band salentina dei ‘Boomdabash’.