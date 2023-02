P!nk, arriva il nuovo album “Trustfall”: le sue 5 canzoni da riascoltare

Esce oggi l’ultimo disco della cantautrice e icona pop, che in oltre due decenni di carriera ha sfornato successi indimenticabili e quest’anno torna sui palchi internazionali con il “Summer Carnival 2023 Tour”

Arriva oggi, 17 febbraio, Trustfall, il nuovo album di P!nk. Un disco che segna il ritorno della cantautrice e icona pop a 4 anni di distanza da Hurts 2B Human del 2019. Ma non solo: P!nk sale di nuovo sui palchi internazionali con il “Summer Carnival 2023 Tour”, al via da Toronto il prossimo 24 luglio. Ecco 5 canzoni dell’artista che ci fanno ancora ballare (e non solo).

LADY MARMALADE

Canzone iconica, video iconico. È il 2001 quando P!nk partecipa al remake della hit del 1975 Lady Marmalade di Patti LaBelle insieme a Christina Aguilera, Lil’ Kim e Missy Elliott. Brano poi inserito nella colonna sonora del film Moulin Rouge!. Indimenticabile il videoclip, incoronato da MTV Video of The Year e Best Video from a Film, in cui le quattro artiste si immedesimano nello stile delle ballerine del XX secolo. La canzone vince anche il Grammy Award come Best Pop Collaboration with Vocals.

GET THE PARTY STARTED

È una delle più grandi hit di P!nk, primo estratto del suo secondo album in studio Missundaztood. Ha raggiunto la top 10 in quasi tutti i Paesi in cui il disco è uscito. Anche il video è uno di quelli che i fan ricordano: una serata sfrenata insieme a un’amica, un locale in cui compaiono fra gli altri Gwen Stefani e Kevin Federline. Agli MTV Video Music Awards 2002 con il videoclip la cantante vince nelle categorie Best Female Video e Best Dance Video.

TROUBLE

Estratto dal terzo album di P!nk, Try This, il brano nel 2004 porta alla cantante il suo secondo Grammy Award, nella categoria Best Female Rock Vocal Performance. Il video ha un’ambientazione western: l’artista arriva in un saloon dove finisce per scatenare un putiferio davanti agli occhi dello sceriffo – interpretato da Jeremy Renner – e ballare sul bancone del bar insieme ad altre donne, che altri non sono che le Pussycat Dolls.

GOD IS A DJ

È sicuramente una delle canzoni più famose di P!ink, pur avendo ottenuto meno successo di altre a livello di classifiche. Inserita nella colonna sonora del film Mean Girls, chi non ne riconosce il celebre ritornello? If God is a DJ / Life is a dance floor / Love is the rhythm / You are the music.

TRY

Singolo estratto da The truth about love, sesto album di P!nk, è una ballata rock malinconica. In Italia grazie a questo singolo l’artista torna nella Top 5 dieci anni dopo Get the Party Started. E ancora, nel 2014 il brano torna alla quinta posizione della classifica del nostro Paese dopo essere stata utilizzata nello spot dell’ottava stagione di X Factor.