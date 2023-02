One Direction, Niall Horan annuncia il nuovo album The Show

Niall Horan ha comunicato l’uscita del nuovo disco The Show: “Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato”

Tra poche ore si alzerà il sipario sulla nuova era discografica di Niall Horan. Il cantante britannico ha svelato l’arrivo dell’album The Show mostrandone anche la cover su Instagram.

NIALL HORAN, IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO

Venerdì 17 febbraio Niall Horan, ex componente della boy band One Direction, pubblicherà il singolo Heaven, primo estratto dal progetto discografico in arrivo a breve. Alcune settimane fa il cantante ha raccontato al pubblico: “Nell’ultimo paio d’anni ho lavorato duramente alla mia nuova musica ed è quasi arrivato il momento di far partire le cose”.

L’artista ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di tornare. Grazie per la vostra pazienza e non vedo l’ora di condividere questo capitolo con voi”.

Dopo aver annunciato l’arrivo del singolo Heaven, Niall Horan ha comunicato anche la distribuzione dell’album The Show, il terzo disco da solista.

Niall Horan ha scritto: “Quest’album è il frutto di un lavoro di cui sono orgoglioso e ora è arrivato il momento di darlo a voi affinché lo possiate fare vostro. Grazie per esserci stati sempre per me per tutto questo tempo e non vedo l’ora di condividere questa nuova era con voi nel prossimo paio d’anni. Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato”.

The Show arriverà sul mercato il 9 giugno.