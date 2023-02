Il palco devastato a Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento

Ad aprire il fascicolo la procura di Imperia

Il cantante Blanco è stato indagato dalla procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73mo festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston.

Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo “L’Isola delle rose”, ma a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – ha poi spiegato l’artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”.

La Procura di Imperia “ha accolto in pieno l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento”. Lo rende noto l’associazione dei consumatori, che come si ricorderà all’indomani della esibizione di Blanco sul palco dell’Ariston aveva depositato un formale esposto alla magistratura di Imperia.