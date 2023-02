Emily Ratajkowski ed Eric André escono allo scoperto… nudi!

Primo selfie di coppia per la modella e il comico, che confermano senza veli la loro storia d’amore

Emily Ratajkowski ed Eric André scelgono un modo inequivocabile per confermare quello che le voci sussurravano da tempo: sono una coppia e la passione è incontenibile. I due si fotografano completamente nudi, con il comico disteso sul divano (le parti intime coperte dall’emoji di un cuore trafitto) e la modella in tutto il suo splendore riflessa nello specchio. Più chiaro di così…

Erano settimane che si sussurrava di una relazione tra Emily Ratajkowski ed Eric André. I paparazzi li avevano intercettati più volte a New York, a spasso insieme e a una partita di basket in compagnia di altri amici. Certo gli atteggiamenti erano complici e affettuosi e lasciavano poco spazio a dubbi, ma la conferma dei diretti interessati è arrivata in occasione di San Valentino. La modella, che alle sue foto nuda ha ormai abituato i follower, ha curato la regia dello scatto. C’è lei dietro all’obiettivo ma la sua silhouette è riflessa nello specchio alle spalle del comico, tutto spaparanzato sul divano di velluto e con un bicchiere di vino in mano. Le pose e i vestiti sparpagliati a terra alludono ad attimi di passione bollente.

Emily Ratajkowski torna ad amare

Da quando si è separata dal marito Sebastian Bear McClard, con cui è stata sposata per 4 anni e da cui ha avuto il figlio Sylvester, ad Emily Ratajkowski sono stati attribuiti varie frequentazioni. Prima di tutte quella con Brad Pitt con cui sarebbe stata avvistata a New York. La storia non è poi decollata e al nome della modella è stato associato quello di Pete Davidson (fresco di rottura con Kim Kardashian). I due si sono frequentati per qualche tempo, ma anche questo flirt non è sbocciato in qualcosa di più serio.

Chi è Eric André

Se Emily Ratajkowski ha deciso di uscire allo scoperto con Eric André, forse è segno che le cose si stanno facendo serie. Nato nel 1983, è un comico statunitense di madre ebrea e padre haitiano. Dal 2016 al 2017 ha avuto una storia d’amore con l’attrice Rosario Dawson. Riguardo al suo orientamento sessuale, ha dichiarato al magazine americano Towleroad: “Penso che tutti siano bisessuali, giusto? Non esiste l’orientamento sessuale, la razza o il genere. Sono tutti concetti obsoleti creati dall’uomo. Lo ripeto, un buco è un buco… Mi scop…i qualunque cosa si muove”.