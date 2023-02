Elettra Lamborghini e Afrojack in vacanza a Miami: mostra un fisico super in bikini

Elettra Lamborghini si trova a Miami in compagnia del marito Afrojack, noto dj e producer, e di alcuni amici. La giovane ereditiera, con un patrimonio personale stimato intorno ai 10 milioni di euro, ha trascorso gran parte di febbraio a godersi il sole e il mare della Florida, mostrando il suo fisico sinuoso e tonico indossando un bikini griffato Fendi.

Nonostante abbia rivelato in TV di non essere sempre serena, Elettra sembra stare molto meglio con il supporto del marito, che definisce un “gioiellino”. La coppia si gode la tranquillità di Miami, passeggiando su Ocean Drive, andando in bicicletta o pattinando. Anche se ha ammesso di avere avuto dei traumi, Elettra si sta facendo aiutare e sta assaporando la vacanza senza mostrare segni di preoccupazione.