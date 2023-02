“Alba”: il nuovo album di Ultimo, ritrova se stesso e si racconta alla gente

Il cantautore romano Ultimo è tornato con un nuovo album intitolato “Alba”, che rappresenta una decisa sterzata rispetto al precedente lavoro “Solo”. In questo nuovo progetto, Ultimo ha voluto raccontarsi alla gente, a differenza del disco precedente in cui si era chiuso in se stesso. “Alba” contiene la canzone che ha dato il titolo all’album, con una struttura non convenzionale e un crescendo che segue il sorgere del sole, con il battito del cuore del cantautore che accompagna la traccia. Il testo riflette le domande che Ultimo si pone per immaginare di essere migliore di quello che è, ma alla fine c’è la disillusione, con la frase di chiusura “ti immagini se tutto questo fosse la realtà?”.

Il nuovo album è nato dopo un anno di viaggi tra Los Angeles, Londra, Roma e la Sicilia, e ha aperto un processo creativo che ha portato Ultimo a scrivere molte canzoni, alcune nate anche durante il tour della scorsa estate. “Alba” è un disco molto diverso dal precedente, con pezzi più “up” e sonorità più aperte, che raccontano storie a sé. Ultimo ha dichiarato che il tour negli stadi che partirà nel luglio 2023 non sarà solo una tournée per promuovere il nuovo album, ma rappresenta un percorso che va oltre la promozione discografica.

Il Tour 2023 negli stadi, intitolato “La Favola Continua…”, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio, proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano il 17 e 18 luglio. Ultimo ha già venduto oltre 250mila biglietti per questo nuovo tour, che si preannuncia uno degli eventi musicali dell’anno.

In “Alba” c’è una copertina minimalista, che mette al centro le canzoni, e rappresenta una scelta voluta dal cantautore. Ultimo ha anche parlato del suo rapporto con il pianoforte, uno strumento che suona da vent’anni e che rappresenta per lui un compagno insostituibile. Riguardo al futuro della sua musica, Ultimo pensa che sia normale provare cose nuove, anche se in ogni album almeno un paio di pezzi piano e voce ci sono sempre.

In definitiva, Ultimo ha fatto un grande ritorno con “Alba”, un album che ha aperto un nuovo capitolo nella sua carriera, con un tour negli stadi che si preannuncia uno degli eventi musicali più importanti dell’anno. La sua voglia di raccontarsi alla gente ha portato alla creazione di un disco unico nel suo genere, che racconta storie diverse, ma che allo stesso tempo rappresenta un nuovo inizio per il cantautore romano.