Teo Mammucari, 5 anni di depressione per un’ex fidanzata: parla di Thais Wiggers?

Teo Mammucari a Le Iene subisce la vendetta di Belen. La sua collega nello show lo costringe alla stessa intervista fatta a lei la scorsa settimana. Il conduttore 57enne deve parlare di donne e uomini che hanno fatto parte della sua vita senza svelare i nomi, nonostante i protagonisti delle sue risposte siano alle sue spalle in foto. Teo, obbligato, svela quanto è stato male per un’ex fidanzata. “Per lei sono stato 5 anni in depressione“, confessa. Sta forse parlando di Thais Wiggers?



Mammucari e la brasiliana 36enne, ex velina bionda di Striscia la Notizia in coppia con Melissa Satta, sono stati una coppia dal 2006 al 2009. Quando si sono lasciati non è stato facile, ci sono stati degli strascichi dovuti alle divergenze caratteriali. Nel 2008 i due hanno avuto una figlia, Julia. “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”, ha detto Teo in un’intervista a Diva e Donna.



In tv il presentatore, non fa nomi. Ha in mano la foto della persona di cui deve parlare, nessuno può vederla oltre a lui. “C’è stato qualcosa tra voi?”, chiede Belen. Mammucari risponde: “Troppo. Adesso andiamo d’accordo. Non sono geloso”. Poi rivela: “Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista. Non ho nessun senso di colpa”. Teo viene invitato a dire a questa ex qualcosa che non le ha mai detto: “Quando ti ho incontrato dovevo andare da un’altra parte, ho sbagliato”. Se deve descriverla con una parola, è lapidario: “Fenomena”. Potrebbe riferirsi alla showgirl, oggi felicemente legata a Emanuele Ricci, imprenditore nel mondo dello sport.



