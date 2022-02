Michelle Impossibile è un successo, superata anche la fiction Rai con Francesco Montanari

La prima puntata del one woman show innovativo di Canale 5 è stato un successo, anche grazie a momenti iconici come il duetto con Eros Ramazzotti.

Un grande successo per Michelle Hunziker e il suo Michelle Impossible. La prima puntata del one woman show innovativo di Canale 5 è stato un successo, anche grazie a momenti iconici come il duetto con Eros Ramazzotti. Tutto questo vale il primato della serata per Canale 5 che batte agevolmente la fiction Rai con Francesco Montanari Ero in guerra ma non lo sapevo. Vediamo nel dettaglio tutti gli ascolti tv della serata.



Bacio saffico tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker nel corso della prima puntata di Michelle Impossible. A prendere l’iniziativa la moglie di Francesco Totti, dopo un sensuale tango con l’amica-collega. “Ma che fai? Ci hai messo la lingua!”, ha replicato la Hunziker dopo il gesto di Ilary che l’ha lasciata senza parole. La Blasi ha riso divertita e ha abbandonato lo studio.

Il monologo di Ilary Blasi

“Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo, la verità è che io non so fare nulla. Arrivo dopo Gerry Scotti, Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti, un po’ scomoda come posizione”, ha esordito Ilary Blasi a Michelle Impossible. “Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco. Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi un po’ cosa devo fare. E insisteva, insisteva. Ma lei è così, mi dice ‘Sono Svizzera’. No, per me sei una rompi*****oni”, ha aggiunto.

Gli ascolti tv di mercoledì 16 febbraio 2022

Su Canale 5, Michelle Impossibile è stato visto da 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Il momento “Highlights” ha invece raggiunto 1.345.000 spettatori netti per il 19.55% di share. Il film tv in prima visione Ero in Guerra e non lo Sapevo, in onda su Rai1, ha conquistato 2.294.000 spettatori netti pari al 10.63% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha rappresentato la scelta di 2.196.000 spettatori netti per uno share complessivo dell’11.22%. La presentazione di “Chi l’ha visto?” ha raccolto invece 1.575.000 spettatori netti per il 6.52% di share. The Good Doctor 5, in onda su Rai2, ha invece interessato 1.129.000 spettatori netti per il 4.71% di share. The Resident, serie a seguire su Rai2, ha realizzato invece 971.000 spettatori netti per il 4.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1, Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari e con l’esordio di Joe Bastianich come inviato, ha conquistato 1.120.000 spettatori con il 7.26% di share. Atlantide, in onda su La7, è stato visto da 736.000 spettatori netti per il 3.26% di share. Controcorrente, in onda su Rete4, è stato visto da 571.000 spettatori netti per il 3.41% di share. What Women Want, in onda sul Nove, è stato visto da 346.000 spettatori netti. 4 Hotel, in onda su Tv8, è stato visto da 326.000 spettatori per l’1.59% di share. Esordio per Matrimonio a Prima Vista 2022 su Real Time: la prima puntata ha realizzato 515.000 spettatori netti pari al 2.79% di share.



