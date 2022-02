JumpCutMedia firma la produzione della seconda stagione di ‘Ti spazzo in due’ su Real Time

Tra le produzioni tv attualmente in lavorazione la seconda stagione di “Scatenate” su Real Time

JumpCutMedia firma la produzione dei nuovi episodi di Ti Spazzo in Due in onda dal 18 febbraio alle 22:40 su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre). Il programma di Fiamma Sanò e Discovery Italia, con la voce narrante di Rocco Tanica, vede le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi, unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare tutta al femminile, che trasformano le case da orrori di sporcizia a capolavori di pulito.

Nei nuovi episodi, le “amazzoni del pulito” verranno messe alla prova da ogni tipo di clientela, anche più giovane, del tutto estranea al mondo delle pulizie. Oltre alla città di Milano, poi, avranno modo di entrare in azione anche a Torino, dove verranno chiamate per un’operazione tutt’altro che semplice. Sarà anche una stagione di cambiamenti e novità, con l’apertura del primo negozio delle Paglionico a Cornaredo (Milano), sede operativa del team.

Con un presidio a 360° nella produzione audiovisiva JumpCutMedia, la casa di produzione milanese fondata nel 2012 da Massimo Staiti, si conferma un punto di riferimento del settore realizzando numerosi progetti integrati, dalle produzioni tv per importanti broadcaster ai branded content per marchi prestigiosi, dal video corporate agli spot commerciali oltre che offrendo un’ampia fornitura di service per i player del settore, disponendo delle più recenti attrezzature sul mercato.

Al centro della produzione tv di JumpCutMedia, la realizzazione di factual e docu-serie dedicati al racconto di storie vere, del mondo della cucina e del lifestyle. Un presidio che si rafforza anche nelle nuove produzioni attualmente in fase di lavorazione tra cui la seconda stagione di Scatenate con Mapi Danna, in onda su Real Time il prossimo autunno, nella quale la scrittrice e storyteller Mapi Danna intervista alcune donne che lavorano nel mondo del MotorSport.

Tra le produzioni tv di successo realizzate nei suoi 10 anni di attività: Samosely – I Residenti Illegali di Chernobyl andato in onda su Rai1, Diario di un Wedding Planner con Enzo Miccio per Real Time, The Modern Baker con Csaba Dalla Zorza, Giusina in Cucina con Giusi Battaglia, Uno Chef in Fattoria con Roberto Valbuzzi per Food Network, Vado a vivere nel camper, Football Hooligans with Michele Dalai e Smart Road di Anas per DMAX, oltre a programmi entertainment come lo Speciale Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia per Paramount e la serie Cabin 12006 per Nickelodeon.

Tra i numerosi branded content realizzati, la web series Come ti cambio la famiglia con Cristina Chiabotto per Indesit, il documentario Doremiland prodotto lo scorso anno per MSC Crociere, la docu-serie Hotel Cercasi con Paola Marella per la catena Best Western su Real Time, il game show Nerf – The Ultimate Challenge, il doc The Last Fish Standing per Suzuki Marine e Xpossible Xperience per Hyundai, tutti su DMAX.



Negli anni ha firmato anche numerosi spot commerciali per prestigiosi brand come Poste Italiane, MSC Crociere, Fonte Essenziale, Eni, Panasonic, Eataly, Fiat, Avon, Seat, McDonalds, Shiseido, Sony e video corporate per la comunicazione interna e social dei valori aziendali, come quelli prodotti per Maire Tecnimont, Canon, 21st Century Fox, Kiko, Fandango Club e molti altri.