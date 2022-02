Grande Fratello Vip, Davide Silvestri mette all’angolo Delia e Alex: ”Perché siete qui?”

Davide Silvestri interroga la coppia più discussa del Grande Fratello Vip esponendo non pochi dubbi.

Davide Silvestri è confuso dal ritorno di Alex Belli, non riuscendo a scindere tra l’uomo che è stato suo amico per lunghi mesi e quello che si è reso protagonista del vorticoso triangolo che ancora tiene banco nella casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino, dopo un breve confronto, vuole altre spiegazioni e mette all’angolo Delia e Alex.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri mette in difficoltà Alex!

Dopo aver trascorso diverse settimane di complicità e amicizia con Alex Belli, Davide Silvestri è rimasto scioccato dalla situazione che si creata attorno all’amico e ha preso immediatamente le distanze, senza nascondere di non approvare l’atteggiamento dell’attore con Soleil Sorge. Dopo puntate e puntate di discussioni, che hanno accresciuto il malessere di Davide per l’intreccio pericoloso e a tratti dal sapore di soap opera, Alex è tornato a Cinecittà. Davide e Alex si sono confrontati e il Man ha assicurato al collega di vederlo ancora come un grande amico, ma Silvestri ha ancora qualche domanda da fare alla coppia per capire perché ha deciso di mettere in piazza in questo modo i loro problemi.



“Lo show deve finire anche per te. Io credo che voi siete più veri di quello che vediamo qui dentro, qui è portata allo stremo e diventa una rottura di p***e. Se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori?”, ha chiesto Davide. “Noi abbiamo messo in gioco la vita privata, l’intera vita privata. Lei aveva bisogno di entrare, altrimenti saremmo stati in un loop per mesi, anche se io non ero d’accordo che entrasse”, ha ammesso Alex, mentre Delia ha spiegato: “Noi litigavamo ogni giorno a casa perché la confusione mi portava tanti dubbi. Io vedevo l’amicizia con Soleil in un altro modo, e qui dentro ho capito alcune cose che non avevo capito fuori perché erano irrisolte. Io ho fatto bene a venire, perché così capivo questa cosa. Se non fossi entrata, sarebbe stato un disastro e io lo avrei lasciato definitivamente”. Davide sarà persuaso da queste spiegazioni? Nel frattempo in casa è esplosa l’ennesima lite tra Soleil, Alex e Delia tutto a causa di un caffé.



