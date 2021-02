Gwyneth Paltrow, la sua esperienza col Covid: «Sintomi per mesi, stanchezza e nebbia cognitiva»

L’attrice, in un lungo post pubblicato sul suo sito, «Goop», ha raccontato la propria esperienza con il Coronavirus, che le ha lasciato per mesi «grande spossatezza e confusione mentale». «Il mio corpo era molto infiammato, ho deciso di seguire un protocollo alimentare per depurarmi»

Gwyneth Paltrow, ultima, in linea temporale, ad aver parlato di Coronavirus, ha ammesso di aver avuto una diagnosi positiva. «Ho avuto il Covid-19, tempo fa. Mi ha lasciato una sensazione di enorme spossatezza e una sorta di confusione mentale», ha scritto l’attrice sul proprio sito web, Goop, spiegando come gli strascichi della malattia si siano protratti a lungo. A gennaio, la quarantottenne si è sottoposta ad un esame medico, che ha evidenziato «livelli di infiammazione molto alti nel mio corpo».

Gwyneth Paltrow, allora, ha deciso di rivolgersi ad un medico, per combattere dall’interno ogni residuo della malattia.

«Ho seguito un protocollo alimentare, chetogenico e ricco di pasti vegetariani, ma estremamente flessibile. Ho consumato anche pesce e qualche tipo di carne, e fatto un digiuno intermittente fino alle 11 del mattino, ogni giorno», ha precisato l’attrice, che per purificare il proprio intestino ha cominciato a cucinare. «Capesante, asparagi. Alcune cose si sono rivelate davvero deliziose», ha poi continuato, spiegando di aver eliminato zucchero e alcol e introdotto alcuni integratori, «per rendere il mio organismo ancora più sano».

Gwyneth Paltrow ha cominciato ad assumere Omega 3 e 6, vitamina B, vitamina D3 e zinco. Poi, ha curato la propria pelle con un siero a base di vitamina C e saune ad infrarossi. «Ho molta energia. Mi alleno la mattina e tutto quel che faccio è un regalo per il mio corpo, per la mia guarigione. Come effetto collaterale, poi, la mia pelle è migliorata molto, cosa, questa, che mi invoglia a dedicarmici ancora di più. Facciamo sì che il 2021 sia l’anno in cui non avremo bisogno di alcun trucco», ha concluso online l’attrice.























vanityfair.it