Arriva Fusa Day

Amanti dei gatti è la vostra occasione per rendere pubblica la vostra passione per i felini. In occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio) parte l’iniziativa “Fusa Day”, ideata dalla kermesse Pet Carpet Film Festival, l’unico festival cinematografico internazionale dedicato al mondo animale e creato dalla giornalista Federica Rinaudo con uno scopo solidale. In occasione di questa ricorrenza il cantante Manuel Aspidi, che in passato ha preso parte ai talent Amici e The Voice, e Paolo Audino, cantautore ed autore dei brani Brivido Felino cantato da Mina/ Celentano e il Gatto Mascherato finalista allo Zecchino d’Oro, sono i protagonisti di questo progetto social che invita il popolo gattaro a postare per 7 giorni (tante quanto sono le vite attribuite ai gatti) foto con frasi dedicate ai felini sulla pagina Facebook del Pet Carpet Film Festival. Le più belle e meritevoli raccolte dai due artisti, che in questi giorni si sono divertiti in studio di registrazione a realizzare un remake del brano ll Gatto Mascherato diventeranno oggetto di un brano tutto nuovo dedicato appunto ai felini.

La campagna prevede, inoltre, una richiesta di raccolta cibo in favore della Colonia Benigni, situata a Roma in via Attilio Benigni, che ha tanto bisogno di una mano nella zampa.