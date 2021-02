Alessia Marcuzzi difende a spada tratta Giulia Salemi: ‘Perché ce l’hanno tutti con lei e la pugnalano alle spalle?’

La conduttrice dalla parte dell’influencer 27enne nominata da quasi tutti i coinquilini al GF Vip. La bionda la osserva piangere a dirotto nella Casa e sbotta sul social

Alessia Marcuzzi, fan del GF Vip, difende Giulia Salemi. La conduttrice si schiera dalla parte dell’influencer 27enne, ieri sera, durante la puntata serale del reality show, nominata da quasi tutti i coinquilini. La vede piangere e sbotta sui social. “Perché ce l’hanno tutti con lei e la pugnalano alle spalle?”, sottolinea stupita la bionda 48enne.

Alessia non si spiega questo accanimento anche sui social contro la Salemi, come pure le dispute a suon di post con i gruppi di fan dei vip del GF che si accapigliano verbalmente tra loro. “Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”, cinguetta su Twitter Alessia.

La Marcuzzi, vedendo pi la Salemi siglare la tregua con Tommaso Zorzi, con cui litigava da giorni, che l’abbraccia, scrive ancora: “Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, molletta. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”

“Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone”, conclude infine, replicando a quelle fazioni che l’attaccano rimproverando le sue esternazioni e idee.











gossip.it