Pago e Serena sono d’accordo? Conversano attacca: “Ecco cosa accadrà”

Pago e Serena si sono messi d’accordo? Giovanni Conversano a Mattino 5 attacca di nuovo l’ex fidanzata.

Piovono gravi accuse su Pago e Serena Enardu, che si sono ritrovati al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia la loro storia sta intrattenendo non solo il pubblico ma anche gli stessi inquilini. A parlare fuori ci pensa, ancora una volta, Giovanni Conversano. L’ex fidanzato di Serena a Mattino 5 ipotizza un complotto tra i due nel reality e svela cosa potrebbe accadere. Sappiamo bene, ormai, che Conversano non ha un’opinione positiva della Enardu e oggi ricorda quanto accaduto nel loro percorso a Uomini e Donne. Giovanni è convinto che l’unico scopo di Serena sia quello di attirare l’attenzione mediatica su di sé, proprio attraverso la sua storia con Pago. Nel salotto della Panicucci, Conversano ammette di non riuscire a capire come la Enardu sia riuscita a convincere il cantante a fare un passo indietro dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip. Ed ecco che Giovanni inizia a ipotizzare che tra loro ci sia, in realtà, un accordo. In studio è presente pure Miriana Trevisan, la quale ammette che, in questi mesi, Pago e Serena si sono sentiti. Nonostante ciò, la showgirl confessa di non essere a conoscenza di alcun complotto tra i due.

Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei. Se si sono messi d’accordo lo capisco anche, lo preferisco, lo vedo in maniera diversa”, dichiara Conversano a Mattino 5. L’ex tronista di Uomini e Donne rende poi ancora più forti le sue ipotesi: “Nelle dirette h24, spesso sono reticenti ‘non dire questo, non dire quell’altro’”. Questa è un’ipotesi che è stata fatta, più volte, anche dal pubblico. Sicuramente Serena non ha lasciato proprio un bel ricordo in Giovanni, tanto che la definisce “una persona repressiva”. Di fronte a queste parole interviene Alessandro Cecchi Paone, il quale si scaglia contro Conversano, certo che le sue dichiarazioni siano troppo forti nei confronti di una donna. L’ex tronista non fa un passo indietro, continuando ad accusare Serena. Questa non è di certo la prima volta che Giovanni attacca la sua ex fidanzata.

Conversano, inoltre, chiede a tutti i presenti a Mattino 5 di segnarsi la data di oggi. Il motivo? “Io la conosco, segnatevi la data di oggi perché lei cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago. Appena ci sarà un errore di Pago, lei dirà: ‘ecco avete visto?’” Dunque, Giovanni è convinto del fatto che Serena stia solo attendendo che Pacifico faccia uno sbaglio, per ripulirsi lei stessa da quanto accaduto in tutti questi ultimi mesi. Nel frattempo, vi ricordiamo che la Enardu questa sera potrebbe uscire dal GF Vip, in quanto al televoto con Fabio Testi.









