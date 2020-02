GF Vip: in arrivo altre tre concorrenti, ecco chi sono le famose che faranno il loro ingresso a sorpresa nel reality show

Saranno tre donne ad entrare dalla porta rossa: un mare di inquilini nella Casa

La quarta edizione è più che mai scoppiettante e piena zeppa di sorprese

Il GF Vip si popola ancora di più: sono in arrivo altre tre concorrenti. Saranno tre donne le nuove inquiline della Casa più spiata di Italia. L’edizione numero quattro del reality show condotta da Alfonso Signorini è più che mai scoppiettante e piena zeppa di sorprese, anche se pare non esserci ancora fine alla schiera di famosi entrati a far parte del cast del reality…



Il comunicato della produzione del GF Vip recita: “Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai vipponi?”.

Non si chiarisce chi siano le altre tre concorrenti che varcheranno la porta rossa, ma i rumors svelano l’identità delle famose. Le nuove inquiline del reality dovrebbero essere Patrizia Rossetti, regina delle televendite dopo essere stata per anni il volto di Rete 4 come annunciatrice, l’ex Miss Italia Arianna David, già partecipante da naufraga dell’Isola dei Famosi, e Sara Tommasi. Quest’ultima in un’intervista a Manila Gorio aveva rivelato: “Entrerò al GF Vip ma non subito, ho ottime possibilità di entrare dopo qualche settimana dall’inizio”.

Non vi sono certezze al momento. La Rossetti sembra quella più accreditata di tutti. Sulle altre due rimane il dubbio. Per Blogo tra le tre donne ci sarebbe l’ex corteggiatrice e tronista Teresanna Pugliese, ex di Francesco Monte, ora legata all’imprenditore Giovanni Gentile, da cui ha avuto un figlio, Francesco, nel 2015, e con cui si è unita in matrimonio nel 2017. Quel che appare ovvio è che soltanto una di loro potrà effettivamente unirsi al gruppo dei concorrenti, scelta dal pubblico con il televoto.



Gossip.it