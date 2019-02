È morto Franco Rosi, voce cult di Oscar il Supertelegattone

È morto questa mattina Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese. È stato tra l’altro la voce del gatto più famoso della tv italiana, Oscar il Supertelegattone, e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show. Lo dice all’Ansa la figlia Selina. Rosi è deceduto nell’ospedale di Magenta, Milano.

Famose le sue imitazioni di Luciano Salce, Enrico Montesano, Corrado, Mike Bongiorno, Franco Franchi, Morandi e tantissimi altri. Aveva cominciato la carriera di imitatore con Cino Tortorella (Mago Zurlì) che scelse per lui il nome d’arte di Franco Rosi (si chiamava Emilio Eros De Rosa ed era nato a Roma il 28 gennaio 1944). Aveva lavorato fin dal 1964 con Mike Bongiorno nella trasmissione La fiera dei sogni, per poi proseguire la sua collaborazione in Flash e Giromike. Rosi aveva collaborato anche con Raimondo Vianello in Tante scuse, dove interpretava il ruolo di commentatore sportivo facendo la parodia del giornalista e telecronista sportivo Adriano De Zan. Attore, cantante, eclettico trasformista, lascia i figli Selina, Ambra, Aton e Jil e la moglie Carmen.

Repubblica.it