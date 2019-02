Marc Jacobs, il ritorno della Turlington

L’ultimo show della super top negli anni ’90

Come da copione Mark Jacobs ha chiuso il capitolo sfilate a New York con un finale a sorpresa che ha portato in passerella dopo oltre vent’anni la super model Christy Turlington. Con precisione svizzera, dopo il ritardo di circa un’ora e mezza della scorsa stagione, Jacobs ha dato il via al suo show all’Armory di Park Avenue alle 18 in punto ora locale.Nel buio i riflettori si sono accesi prima su un quartetto d’archi dell’American Contemporary Music Ensemble che, intonando Aheym’ di Bryce Dessner, ha accompagnato il passo delle modelle.Uscivano anche loro al buio e poi venivano illuminate solo al momento di toccare la passerella. Ultima la splendida Turlington, 50 anni appena compiuti, che con indosso un voluminoso vestito fatto di piume nere ha riportato indietro il ricordo a quando sulle passerelle dominavano modelle-personaggio come Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elle Macpherson e appunto lei, Christy Turlington.

Ansa