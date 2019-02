Katy Perry, Orlando Bloom e la proposta più romantica: si sposano!

L’attore e la cantante si sono fidanzati ufficialmente nella notte di San Valentino 2019, tra cuori rossi e un bellissimo anello vintage. Il loro amore – con una pausa a metà – dura da tre anni. Si tratta del secondo matrimonio per entrambi

Hollywood avrà presto un nuovo matrimonio da celebrare: Katy Perry e Orlando Bloom si sposano! La cantante e l’attore, dopo tre anni di on/off, si sono fidanzati ufficialmente nel modo più romantico possibile: la notte di San Valentino, circondati da cuori di fiori e palloncini. L’anello di fidanzamento è vintage: una pietra rosa, circondata da diamanti.Lei 34 anni, lui 42, hanno condiviso la bella notizia con la stessa foto: un loro primopiano con il gioiello al dito di lei. «Lifetimes», ha scritto l’attore riferendosi a un «lungo periodo di vita».Katy, invece, ha giocato col cognome del futuro marito: «Full Bloom». A essere più esplicita è stata la mamma di lei, Mary Hudson, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Indovinate chi si è fidanzato ieri sera?», come didascalia a uno scatto dei futuri sposi.I due hanno iniziato a frequentarsi dopo il party dei Golden Globe Awards del gennaio 2016, per poi dirsi temporaneamente addio nel 2017. «Katy e Orlando hanno deciso di prendersi un rispettoso e amorevole spazio», aveva fatto sapere un portavoce. Ha funzionato perché li abbiamo ritrovati insieme, nell’aprile 2018, a far visita a Papa Francesco in Vaticano. Di nuovo uniti. Da allora non si sono più separati. E hanno iniziato a fare piani per il futuro. Tra le piste di Aspen, il sole alle Hawaii, e la vita insieme a Los Angeles.«Sembrano davvero felici, e la loro storia adesso è davvero seria», aveva fatto sapere un insider qualche mese fa, «Orlando non ha ancora comprato un anello, ma guarda avanti. Tutti sarebbero entusiasti se si fidanzassero. Katy è meravigliosa!». L’attore dei Pirati dei Caraibi è già stato sposato con la modella Miranda Kerr, padre del suo Flynn, 8 anni; Katy, invece, era andata a nozze nel 2010 con Russell Brand. È durata fino al 2012: «Eravamo troppo diversi». Entrambi, però, non hanno mai rinnegato i rispettivi matrimoni, né smesso di credere al «per sempre». È tutta questione di «incontrare la persona giusta», spiegava la cantante di Roar qualche tempo fa. E Legolas del Signore degli Anelli è sempre stato un gran romanticone. San Valentino 2019 non è che la conferma!

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair