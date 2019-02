“Grazie dei fiori” raddoppia con due puntate speciali

Due puntate speciali, e a seguire cinque nuovi appuntamenti, per Grazie dei Fiori, il programma di Pino Strabioli dedicato ai testi e agli autori delle canzoni del Festival di Sanremo e non solo. Stasera e domenica 24 febbraio, sempre alle 20.30 su Rai3, i momenti più spettacolari delle cinque puntate precedenti, con parolieri e poeti della canzone, autori noti o inaspettati, versi convenzionali oppure geniali e controcorrente. Con Pino Strabioli si ripercorrerà l’avventurosa storia del Festival e, più in generale, della grande canzone italiana, con le testimonianze, gli aneddoti, le curiosità di due protagonisti d’eccezione, Renzo Arbore e Gino Castaldo. Sempre accompagnati dalle preziose immagini degli Archivi Rai.