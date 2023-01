Zelensky al Festival di Sanremo. Amadeus: “Giusto che sia alla finale”

Il presidente ucraino parteciperà in collegamento all’ultima puntata del festival di Sanremo. Il suo intervento, come ha precisato lo stesso Amadeus, non sarà in diretta ma registrato

Dopo essersi collegato al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema di Venezia e agli ultimi Golden Globe, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky interverrà, in collegamento da Kiev, alla finale del Festival di Sanremo 2023 in programma l’11 febbraio 2023.

L’ANNUNCIO A SOPRESA A DOMENICA IN

L’annuncio era arrivato a sorpresa durante la puntata di ieri di “Domenica In” che tra gli ospiti vedeva Bruno Vespa. Il giornalista reduce da Kiev dove ha intervistato lo stesso Zelensky ha rivelato che è stato lo stesso presidente ucraino a chiedere di poter essere ospite in collegamento col Festival di Sanremo. Di fronte a questa richiesta, il giornalista italiano non ha potuto far altro che contattare Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, e organizzare così la partecipazione di Zelensky che, come confermato ieri nel salotto domenicale di Mara Venier, si collegherà da Kiev.

LE PAROLE DI AMADEUS

La partecipazione al Festival del Presidente Zelensky è stata confermata dallo stesso Amadeus che nella giornata di oggi, a margine dell’ascolto in anteprima dei brani in gara riservato alla stampa accreditata al festival, è tornato suul’argomento: “Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al festival. Sono felice di avere questo collegamento, ed è giusto che sia nella serata finale”. L’intervento del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky nella serata del festival di Sanremo non sarà in diretta ma registrato. Questo, come ha ancora affermato Amadeus: “per evitare eventuali problemi tecnici di collegamento” ma anche “per collocarlo nel momento della serata più adatto”.