Sonia Bruganelli: “Spendo i soldi di Paolo, i miei li accumulo”

Sonia Bruganelli si diverte a provocare, soprattutto in tv, come opinionista del GF Vip. Senza peli sulla lingua a Il Messaggero confida: “Non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto. Lo detesto. A me piace chi si sporca le mani e va oltre i luoghi comuni. Comunque sono stron*a solo con chi se lo merita”. Al quotidiano rivela anche quanto guadagna e svela: “Spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo”.

La produttrice 48enne sposata con Paolo Bonolis sa che forse per molti rimarrà sempre ‘la moglie di’: “Penso di sì. In tv, però, se sono stata chiamata una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Da giovane, comunque, per evitare questo marchio, io che avevo qualche velleità di stare sotto i riflettori, grazie a Paolo entrai nella redazione di Ciao Darwin”. Non sa cosa avrebbe fatto senza il marito: “Mi sarei data da fare. Ho sempre temuto di dipendere economicamente da qualcuno”.

Sonia ce l’ha fatta: “Grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato”. La Sdl, inaugurata nel 2005 con Lucio Presta, ora ha come soci lei e Bonolis, che ha rilevato la quota del suo manager.

Quando le si domanda quanto guadagni, la Bruganelli confessa ironica: “Al massimo quanto un calciatore di Serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo”. E’ la madre ad amministrare le sue finanze, come amministratrice della Sdl: “Sì, certo. E si comporta come a casa: attentissima a tutto, non mi fa spendere un euro con la carta di credito della società”.

C’è un equivoco su di lei che la infastidisce, Sonia puntualizza: “Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa”. E facendo riferimento alla beneficenza e al compenso di Sanremo 2023 devoluto dalla fashion blogger, attacca: “Certe cose si fanno in silenzio”.