WINDTRE: On air il nuovo spot con Fiorello

Campagna dedicata alla Super Fibra con Amazon Prime incluso.

È on air il nuovo spot WINDTRE dedicato all’offerta Super Fibra e al servizio Amazon Prime incluso per un anno, con tanti contenuti da scegliere tra film, serie tv e le migliori partite del mercoledì della Uefa Champions League.



Nella nuova campagna, il brand ambassador Rosario Fiorello rientra a casa per godersi una serata davanti alla tv, connessa alla Super Fibra WINDTRE. Si cimenta, quindi, in una corsa ‘epica’ per ‘conquistare’ il divano di casa, sottolineata dall’utilizzo dello slow motion, che culmina con il protagonista pronto per assaporare un momento perfetto, se non fosse per un dettaglio: ha dimenticato di cambiare le pile nel telecomando.



“Questo spot inaugura un nuovo format di comunicazione, che mette in scena la capacità del brand WINDTRE di eliminare le distanze tra le persone e di porsi come facilitatore delle relazioni, ricordandoci come non sia solo la tecnologia ad unirci, ma anche quelle piccole imperfezioni che rivelano il nostro lato più umano”, commenta Claudia Erba, Brand Communication Director di WINDTRE.



Il nuovo spot della campagna WINDTRE è diretto da Gabriele Muccino. Fiorello è accompagnato nella sua ‘impresa’ dalle note della celebre “Cavalcata delle Valchirie” e dalla voce narrante della doppiatrice e dialoghista italiana Patrizia Salmoiraghi. Il brano che chiude il commercial, invece, è la nuova sync “Human We Are”, dal groove moderno e dalle sonorità elettroniche contemporanee, creata da WINDTRE per ribadire il posizionamento Human Network Builder.



Al centro della comunicazione l’offerta ‘Super Fibra’ al costo di 22,99 euro al mese, in esclusiva per i clienti WINDTRE, con navigazione illimitata fino a 1 Gigabit di velocità, modem Wi-Fi 6 e attivazioni inclusi, e per gli smartphone di tutta la famiglia Giga illimitati. Accanto agli spot TV, in onda nei formati da 30 e 15 secondi, la pianificazione prosegue on line e con contenuti social dedicati sui canali Facebook e Instagram di WINDTRE.