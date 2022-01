Uomini e Donne, Samuele e Roberta “in incognito” il primo mese insieme

A seguito dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, programma che ha fatto sbocciare l’amore tra Samuele Carniani e Roberta Giusti, i due innamorati hanno deciso di vivere il loro primo mese insieme, ma in incognito.



Possiamo definirla una quartante, ma non del virus, bensì d’amore: terminata l’esperienza a Uomini e Donne a dover mancare è la trasmissione della scelta in onda, avvenuta l’11 gennaio; i due hanno trascorso il periodo natalizio insieme, chiusi tutto il tempo in casa, poiché non potevano mostrarsi in pubblico prima dell’avvento della puntata in onda.



I due dichiarano di esser usciti fuori casa, ma separatamente, Samuele Carniani per la spesa, mentre Roberta Giusti lo aspettava a casa. Il tempo trascorso insieme per il lungo periodo ha contribuito a concretizzare il sentimento sbocciato durante il programma Uomini e Donne. Essi si sono difatti dichiarati amore fin da subito e il tempo trascorso insieme ha fatto scoprire ai due molte più affinità di quanto credevano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che Samuele è molto più attivo e peperino di quanto immaginava conoscendolo in studio, e che l’ha già portata in giro per gran parte della sua regione, la Toscana.



Sembra che si tratti proprio dell’inizio di una vera e bella storia d’amore tra Samuele Carniani e Roberta Giusti.