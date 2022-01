Ritorna il Trieste Film Festival

Torna in presenza il Trieste Film Festival, primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell’Europa centro orientale, giunto alla 33ma edizione, cui parteciperanno film, cortometraggi e documentari di 37 Paesi del Centro-Est Europa dalla Slovenia alla Georgia, dal 21 al 30 gennaio.



Particolare attenzione al femminile, sia per temi trattati che per numero di presenze di registe. Numerosi i premi in palio per vari concorsi, tre dei quali internazionali.



Il festival, diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, si svolgerà in due momenti: dal 21 al 27 in tre sale della città di Trieste e dal 26 al 30 sulla piattaforma online di MYmovies. Ad aprire il festival sarà “Quel giorno tu sarai” (Evolution), il nuovo lungometraggio diretto dal regista ungherese Kornel Mundruczo, scritto da Kata Weber e prodotto da Martin Scorsese, dopo lo straordinario successo di Pieces of a Woman, premiato a Venezia e candidato all’Oscar.



Il film, in uscita in Italia il 27 gennaio, parla di una famiglia che attraverso tre generazioni si confronta con l’eredità della Shoah. Sono undici i titoli del Concorso lungometraggi mentre tra gli otto eventi fuori concorso ci sarà l’anteprima italiana di The Story of My Wife del noto regista ungherese Ildiko Enyedi. Sono 12 i titoli del Concorso documentari e 7 quelli fuori concorso tra i quali “Babi Yar. Context” di Sergej Loznica e “L’ultimo calore d’acciaio” di Francesco De Filippo e Diego Cenetiempo; 13 i corti in Concorso.

Nuovamente ci sarà la sezione “Wild Roses: Registe in Europa” dedicata, come sostengono i direttori del Tff, Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo “alle donne registe dell’Europa centro orientale. A livello globale le difficoltà dei progetti firmati da donne ad accedere ai finanziamenti, a prescindere dal valore artistico, sono maggiori e dunque ci è sembrato doveroso valorizzare le registe europee”.

Al centro della sezione, quest’anno, ci sarà la Georgia. Infine, ci sarà il 12mo When East Meets West (24-28 gennaio), organizzato dal Fondo Audiovisivo Fvg con altre realtà: cinque giorni dedicati a produttori, broadcaster, fondi italiani, europei per creare un forte legame tra le regioni e i paesi coinvolti.