Musica, torna Baglioni con “TUTTI QUI collezione 2021, Vol. 2”

Uscito il Triplo vinile “TUTTI QUI collezione 2021, Vol. 2” (Sony Music Legacy) di Claudio Baglioni, che completa la versione LP della raccolta definitiva “TUTTI QUI collezione 2021”, con 45 indimenticabili successi di uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana. Sono già disponibili la versione digitale, la versione triplo CD e il primo triplo vinile (“TUTTI QUI collezione 2021, Vol. 1”), con all’interno anche fotografie inedite. A distanza di 16 anni dal primo “Tutti Qui”, con i più celebri brani del cantautore dal 1967 al 2005, la raccolta “TUTTI QUI collezione 2021” si presenta come versione aggiornata e arricchita, uno straordinario racconto di una carriera costellata di capolavori che hanno segnato intere generazioni (https://smi.lnk.to/tuttiquibaglioni), con brani come “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio”. La raccolta contiene anche quattro brani estratti dal suo ultimo album di inediti “In questa storia che è la mia”: “Uomo di varie età”, “Mal d’amore”, “Io non sono lì” e “Dodici note”.